В Україні 15 березня мають розпочати працювати нові погоджені гуманітарні коридори. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарні коридори працюватимуть за дев’ятьма маршрутами.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 15 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.

Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари.

Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари.

Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Можливий рух у колоні приватного автомобільного транспорту.

Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;

Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;

Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.

Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.