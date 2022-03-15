У Тростянці Сумської області російські окупанти заганяють місцевих у фейкові “зелені коридори” та відбирають мобільні телефони. Таким чином ворог намагається створити “живі” та “інформаційні” щити. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, окупанти також і перешкоджають відновленню електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій в районі Охтирської гори.
Ми працюємо над тим, аби домовитися за евакуаційні “зелені коридори” для містян! – Пише Живицький.
Нагадаємо, 14 березня окупанти обстріляли Іскандерами Харківську область. Зокрема, під обстріл потрапили житлові масиви Харкова, Чугуєва, Ізюма та Дергачів.
Фото: Дмитро Живицький