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Факти / Україна

На Сумщині окупанти зганяють людей у фейкові зелені коридори

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На Сумщині окупанти зганяють людей у фейкові зелені коридори

У Тростянці Сумської області російські окупанти заганяють місцевих у фейкові “зелені коридори” та відбирають мобільні телефони. Таким чином ворог намагається створити “живі” та “інформаційні” щити. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, окупанти також і перешкоджають відновленню електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій в районі Охтирської гори.

Ми працюємо над тим, аби домовитися за евакуаційні “зелені коридори” для містян! – Пише Живицький.

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Нагадаємо, 14 березня окупанти обстріляли Іскандерами Харківську область. Зокрема, під обстріл потрапили житлові масиви Харкова, Чугуєва, Ізюма та Дергачів.

Фото: Дмитро Живицький

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