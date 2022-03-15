15 березня у Сумах розпочалася організована евакуація. У другій половині дня місто покинула перша колона мирних мешканців.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Перша колона мирних мешканців Сум покинула місто – Тимошенко / 8 фотографий
– З Сум вирушила перша колона з евакуйованими, – коротко повідомив заступник керівника ОП.
На фото помітно, що в евакуаційних автобусах – матері з маленькими дітьми, підлітки, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Дехто із них – разом зі своїми домашніми улюбленцями.
Пенсіонерам та людям на інвалідних візках до автобусів допомагали дістатися медики.