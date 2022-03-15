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Факти / Україна

Перша колона мирних мешканців Сум покинула місто – Тимошенко

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Перша колона мирних мешканців Сум покинула місто – Тимошенко

15 березня у Сумах розпочалася організована евакуація. У другій половині дня місто покинула перша колона мирних мешканців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Перша колона мирних мешканців Сум покинула місто – Тимошенко / 8 фотографий

– З Сум вирушила перша колона з евакуйованими, – коротко повідомив заступник керівника ОП.

На фото помітно, що в евакуаційних автобусах – матері з маленькими дітьми, підлітки, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Дехто із них – разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Пенсіонерам та людям на інвалідних візках до автобусів допомагали дістатися медики.

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