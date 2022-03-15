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Факти / Україна

Проблеми з дальністю: що треба знати про Точку-У, які мають ЗСУ та армія ворога

Ілля Нежигай редактор стрічки
Проблеми з дальністю: що треба знати про Точку-У, які мають ЗСУ та армія ворога

Російські військові втрачають резерви боєзапасів для своїх бойових установок, тому переходять до використання старішої, ще радянської військової техніки.

Так, ще на початку березня серед російського озброєння було зафіксовано оперативно-тактичні ракетні комплекси – Точка-У на Чернигівщині та у Маріуполі.

Цей ракетний комплекс використовують й українські Збройні сили. Це дало привід 14 березня ворожим силам обстріляти центр окупованого Росією Донецька, щоб потім звинуватити ЗСУ у застосуванні Точки-У проти тимчасового окупованого обласного центру.

В Центрі оперативного інформування Міністерства оборони України наполягають, що не обстрілювали Донецьк, а щодо снаряду кажуть, що це була російська ракета.

Що таке Точка-У та що потрібно про неї знати – читайте у матеріалі.

9К79 Точка (Точка-У)— це радянський тактичний ракетний комплекс, розробка якого була розпочата ще у 1968 році.

Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг, що може оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною.

При цьому зазначений ракетний комплекс має важливий недолік: стрільба з Точки-У можлива на відносно малу дальність – 70-120 км, тому при використанні її окупаційними силами РФ, ворогу доведеться, імовірно, вже знаходитись на території України.

На відміну від попередніх радянських ракетних комплексів, Точка-У є керованою ракетою, що забезпечує кругове імовірне відхилення близько 150 м.

До складу ракетного комплексу входять:

  • Ракета 9М79 (для комплексу Точка-У — 9М79М) з різними типами бойових частин;
  • Пускова установка 9П129 (9П129-1М);
  • Транспортно-Зарядна машина 9Т218;
  • Транспортна машина 9Т238;
  • Автоматизована контрольно-випробувальна машина 9В819-1;
  • Машина технічного обслуговування 9В844;
  • Комплект арсенального обладнання 9Ф370-1.

Характеристики:

  • Дальність стрільби мінімальна, км – 15 – 20
  • Дальність стрілянини максимальна, км – 120
  • Висота траєкторії польоту ракети, км – 6-26
  • Політний час на максимальну дальність, з – 163
  • Температурний діапазон експлуатації – від -40 ° C до +50 ° C
  • Маса, кг – 17800
  • Вантажопідйомність, кг – 7200
  • Швидкість на суші, км/год – 70
  • Швидкість на плаву, км/год – 8
  • Запас ходу, км – 650.

Характерною рисою Точки-У є специфічне шасі з колісною формулою 6х6.

Ракета комплектується такими типами бойових частин:

  • АА-60 – ядерна потужність від 10 до 100кт,
  • АА-86 – ядерна особливої ​​ваги,
  • АА-92 – ядерна,
  • 9Н123Ф – осколково-фугасна зосередженої дії,
  • 9Н123К – касетна,
  • 9Н123Ф-Р – осколково-фугасна з пасивним радіолокаційним самонаведенням.

Бойова частина ракети у польоті не відокремлюється. Стикування ракетної та бойової частин здійснюється 6-ма відкидними болтами. Наявність змінних БЧ розширює діапазон застосування комплексу та розширює його ефективність. Ракети у звичайному спорядженні допускають зберігання в зібраному вигляді протягом 10 років.

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