Сьогодні, 15 березня, сільський голова Чулаківки, що на Херсонщині, Олександр Мусієнко повідомив, що російські окупанти його утримують проти волі.

Відповідне відео він опублікував на сторінці Чулаківської сільської територіальної громади.

За його словами, російські загарбники проводитимуть обшуки серед населення, але кого саме перевірятимуть, наразі невідомо. Однак окупанти запевнили, що мирне населення не чіпатимуть.

– Сьогодні вівторок, 15 березня. Я знаходжусь на своєму робочому місці в сільській раді… І поруч зі мною – не один десяток озброєних до зубів російських військових. Навіть вчора, коли записував відеозвернення, за кадром залишалися люди, які стояли з автоматами і контролювали те, що я говорю, – сказав сільський голова.

Щодо перевірки серед населення, то окупанти будуть її проводити для виявлення можливих диверсантів.

– Вони обіцяли, що перевірятимуть подвір’я, в будинки не будуть заходити, щоб не лякати ваших дітей, – звернувся до жителів села Олександр Мусієнко.

Варто зазначити, що під час запису відеозвернення до кабінету Мусієнка зайшли невідомі, за кадром чути їхні голоси. Сам сільський голова постійно підіймає на них очі.

Нагадаємо, 11 березня російські загарбники викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Військові затримали його в міському кризовому центрі. Федорову надягли на голову пластиковий мішок.

За кілька днів стало відомо, що взяли в полон і мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.