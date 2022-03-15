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Факти / Україна

Російські терористи захопили лікарню в Маріуполі: у заручниках лікарі та паціенти

Ілля Нежигай редактор стрічки
Російські терористи захопили лікарню в Маріуполі: у заручниках лікарі та паціенти

Російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування на Донеччині, а саме – у Маріуполі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко із посиланням на одного з працівників лікарні.

– З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам не можна, – повідомив лікар голові ОВА.

Павло Кириленко уточнив, що йдеться про Обласну лікарню інтенсивного лікування, розташовану у Маріуполі.

– Днями російські окупанти її практично зруйнували – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні – працювати і лікуватися. Російським нелюдам мало руйнувань – тепер вони зробили із людей заручників, – написав він.

Очільник Донецької ОВА звернувся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни.

Раніше Факти ICTV писали, як поводитися за обставин, якщо окупанти взяли вас у заручники, та які моменти поведінки найбільш значущі для збереження життя.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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