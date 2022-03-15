Росія ввела санкції проти Байдена, Блінкена та низки топ-чиновників США

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Кремль запроваджує санкції проти президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та ще низки американських чиновників.

Уточнюється, що такі заходи стали відповіддю Росії на санкції країн Заходу, які запровадили проти Москви за війну проти України.

У списку опинилося 13 американців, серед них – як колишні чиновники, так і ті, що обіймають свої посади зараз.

Зокрема, це голова Пентагону Ллойд Остін, син президента Гантер Байден, експрезидент Гілларі Клінтон, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, перший заступник міністра фінансів Адевейл Адеємо та президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

У МЗС Росії назвали “русофобським” курс адміністрації США та назвали свої санкції “неминучим наслідком” такої поведінки.

Також там анонсували розширення списку санкцій.