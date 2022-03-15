Ворожі російські війська зараз не здійснюють спроб захопити Київ. Для цього в них немає достатньої кількості сил.

Про це розповів в ефірі українських телеканалів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи оперативну інформацію щодо дій військ РФ.

Він зазначив, що ворог не має і десятої частини військ, за наявності яких РФ могла б спробувати захопити столицю України.

– Жодних спроб взяти Київ немає… На околицях бої ведуться. Це бої тактичного рівня, вони не перейдуть у взяття Києва, найближчим часом так точно, поки сюди не приїдуть тисяч 20-30 резерву. А їх просто немає де взяти, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що ворожі снаряди потрапляють на вулиці Києва, оскільки бої йдуть трохи північніше Вишгорода.

– Тобто це не свідомий обстріл міста, принаймні поки. Тому поки що про системний вплив артилерійським вогнем на Київ ми не можемо казати. Бої ведуться, тут достатньо наших військ, щоб відбити і вдесятеро більше угруповання. Тому Києву немає про що хвилюватися, – запевнив Арестович.

За його словами, основні напрямки дій військ РФ – це зона ООС, Маріуполь і Миколаїв.

– На Кривий Ріг вони там ще намагаються наступати, але це безглуздя, їх там “поховають”, уже “ховають”, – додав радник керівника ОПУ.

Арестович заявив, що третина сил РФ знешкоджена – знищена чи небоєздатна. Решта розосереджена по Україні. За його даними, в РФ ще є певні резерви (до 10 батальйонно-тактичних груп), проте нові взяти ніде.

– Єдине – в них дуже потужний запас крилатих і балістичних ракет. Вони будуть бити по нам до кінця конфлікту, й інтенсивність може збільшуватися. Тому до цього потрібно бути готовими. Будуть бити по містах і по Києву, швидше за все, – заявив Арестович.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія з початку повномасштабної війни в Україні вже втратила понад 13 500 військових особового складу. Також знищено 404 ворожі танки, 1 279 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем та іншу техніку.