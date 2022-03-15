Ситуація складна: Гайдай розповів про зриви гуманітарних коридорів на Луганщині

У вівторок, 15 березня, керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію із гуманітарними коридорами на Луганщині.

– Офіційно ті гуманітарні коридори, якими ми мали можливість скористатися два дні поспіль, поки не вдається організувати. Більше того: другого дня, коли вивозили людей, режим тиші був дуже-дуже умовним, – підкреслив він в ефірі ICTV.

Керівник ОВА додав, що у зв’язку з цим влада не хоче наражати людей на небезпеку і не може відправляти колону для евакуації, як це робилося раніше – її просто розстріляють.

– Але ми не сидимо на місці та потроху з кожного міста вивозимо людей. Я можу сказати, що щодня десь 500-600, а іноді й 700 людей ми вивозимо. Автобуси до залізничної станції, – повідомив Гайдай.

Водночас він зазначив, що з водою та їжею ситуація залишається вкрай складною. Гуманітарна допомога надходить вагонами, але доставляти її дуже складно через обстріли.

– Сказати, що ситуація критична – це нічого не сказати. Бо навіть уся інфраструктура знищена ворогом. Є героїчні люди, які готові ремонтувати і газ, і електрику, і воду, але в багатьох місцях просто нічого ремонтувати. Просто знищено, – резюмував Сергій Гайдай.

Він додав, що така ситуація склалася через те, що всі населені пункти, підконтрольні Україні, обстрілюють російські загарбники з усього озброєння, яке вони мають.