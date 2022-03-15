15 березня в Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі та службові приміщення станції метро Лук’янівська.
Як повідомляють у прес-службі метрополітену, під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.
15 березня до Держслужби з надзвичайних ситуацій надійшли виклики з трьох районів Києва після обстрілів військ РФ.
Відомо, що російський боєприпас влучив у десятиповерховий будинок по вул. Мостицькій у Подільському районі Києва та в двоповерховий приватний житловий будинок у районі Осокорків.
Пожежі ліквідували о 06.51 та 06.40 відповідно.
На Оскорках минулося без жертв та постраждалих, а одну врятовану працівниками підрозділу ДСНС людину з будинку на Подолі госпіталізували до лікарні.
Загорілись після обстрілів і шістнадцятиповерховий та дев’ятиповерховий житлові будинки в Святошинському районі Києва.
Із 16-поверхівки вдалося врятували 27 людей, дві людини загинули.
15 березня почалася двадцядцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Київський метрополітен
Фото: Київський метрополітен