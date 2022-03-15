15 березня в Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі та службові приміщення станції метро Лук’янівська.

У Києві від вибуху постраждала будівля станції метро Лук’янівська / 2 фотографии

Як повідомляють у прес-службі метрополітену, під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.

15 березня до Держслужби з надзвичайних ситуацій надійшли виклики з трьох районів Києва після обстрілів військ РФ.

Відомо, що російський боєприпас влучив у десятиповерховий будинок по вул. Мостицькій у Подільському районі Києва та в двоповерховий приватний житловий будинок у районі Осокорків.

Пожежі ліквідували о 06.51 та 06.40 відповідно.

На Оскорках минулося без жертв та постраждалих, а одну врятовану працівниками підрозділу ДСНС людину з будинку на Подолі госпіталізували до лікарні.

Загорілись після обстрілів і шістнадцятиповерховий та дев’ятиповерховий житлові будинки в Святошинському районі Києва.

Із 16-поверхівки вдалося врятували 27 людей, дві людини загинули.

15 березня почалася двадцядцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен