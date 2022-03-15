У Києві із 20.00 15 березня (вівторка) до 7.00 17 березня (четверга) діятиме комендантська година. Тобто у середу, 16 березня, комендантська година буде впродовж усієї доби.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Таке рішення ухвалило військове командування.

– Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні – 15 березня, з 20:00 – у Києві запроваджується комендантська година … Діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що майже дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, – в укритті, – сказав Кличко.

Вийти на вулицю можна буде лише для того, щоб добігти до укриття.

Пересуватися по місту без спецперепусток заборонено.

Крім того, така ж комендантська година вводиться і по всій Київській області, повідомили в ОДА.

Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що Київ живе під загрозою вторгнення російських загарбників. Під Києвом тривають бої, тому столиця допомагає області в евакуації жителів Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня.

Також радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що російські війська навіть технічно не зможуть захопити чи оточити Київ.