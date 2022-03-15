Українські артилеристи знищили п’ять російських Градів

У ворога чергові втрати – наша артилерія знищила п’ять реактивних систем залпового вогню Град та транспортно-заряджаючих машин, з яких росіяни нещадно обстрілювали мирне населення.

– Артилерія військової частини ОК Північ знищила п’ять ворожих БМ-21 Градів та транспортно-заряджаючих машин. Слава Збройним силам України! – повідомляє Оперативне командування Північ.

З початку війни в Україні станом на ранок 15 березня ЗСУ знищили загалом 64 реактивні системи залпового вогню ЗС РФ.

Втрати ворога у живій силі перевищили 13 500 військових.