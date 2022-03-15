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Факти / Україна

Верховна Рада ухвалить закон про території, захоплені РФ

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Верховна Рада ухвалить закон про території, захоплені РФ

На розгляд Верховної Ради України подано законопроект, за яким Рада національної безпеки і оборони України тимчасово, в період воєнного стану, матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані, а відповідно і деокупованими після їх звільнення.

Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом Президента. Про це повідомила представниця фракції “Слуга народу”, заступниця голови комітету ВРУ з питань правової політики Ольга Совгиря.

– Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною іх наслідків в разі іх проведення окупаційною владою, – розповіла заступник голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

Крім цього, в залежності від конкретної ситуації і військової обстановки на тих чи інших територіях, визнаних тимчасово окупованими, РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ.

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Зокрема, йдеться про встановлення особливостей реалізації права власності на майно і його зспадкування, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів на/з неї.

Нагадаємо, Харківську область 14 березня окупанти обстріляли Іскандерами із території РФ.

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