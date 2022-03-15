Верховна Рада ухвалить закон про території, захоплені РФ

На розгляд Верховної Ради України подано законопроект, за яким Рада національної безпеки і оборони України тимчасово, в період воєнного стану, матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані, а відповідно і деокупованими після їх звільнення.

Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом Президента. Про це повідомила представниця фракції “Слуга народу”, заступниця голови комітету ВРУ з питань правової політики Ольга Совгиря.

– Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною іх наслідків в разі іх проведення окупаційною владою, – розповіла заступник голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

Крім цього, в залежності від конкретної ситуації і військової обстановки на тих чи інших територіях, визнаних тимчасово окупованими, РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ.

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Зокрема, йдеться про встановлення особливостей реалізації права власності на майно і його зспадкування, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів на/з неї.

Нагадаємо, Харківську область 14 березня окупанти обстріляли Іскандерами із території РФ.