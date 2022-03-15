На 20-ту добу війни Росії проти України ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованнях російських військ та тиловій інфраструктурі ворога.

За добу наші Повітряні сили збили чотири вертольоти, один літак, а винищувач збив ворожу крилату ракету. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Угруповання загарбницьких військ, що задіяні у веденні наступальної операції, значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, через неспроможність підтримувати функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО агресор вимушений призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов російськими військовослужбовцями виконувати накази командування.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

Також, за наявною інформацією, мобілізовані жителі з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області направляються для поповнення втрат діючих частин російських загарбницьких військ, що залучені до війни в Україні.

Противник намагається захопити Маріуполь. Але українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати ворога становлять близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після втрат, яких зазнали окупанти, вони припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйонні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.