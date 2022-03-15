Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Світ

Зеленський закликав усі країни та компанії припинити торгівлю з Росією

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни та компанії припинити торгівлю з Російською Федерацією через війну, яку вона розв’язала проти України.

– Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці у всьому світі! Спілкуйтеся з політиками, розмовляйте з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив із російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров! – закликав президент.

Він наголосив, що ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болючою для Росії.

– Відповідний тиск – завдання для всіх українців усередині України та за кордоном, а також для всіх друзів та партнерів нашої країни. Усі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії, – написав Зеленський у себе у соцмережах.

Читайте
Закручуємо гайки для економіки РФ: Британія ввела нові санкції проти Росії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка