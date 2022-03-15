Зеленський закликав усі країни та компанії припинити торгівлю з Росією

Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни та компанії припинити торгівлю з Російською Федерацією через війну, яку вона розв’язала проти України.

– Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці у всьому світі! Спілкуйтеся з політиками, розмовляйте з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив із російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров! – закликав президент.

Він наголосив, що ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болючою для Росії.