Звільнення Чулаківки та мітинг проти окупантів: ситуація на Херсонщині 15 березня

В Херсонській області 15 березня ворог продовжив загарбницьку політику, обстрілював навчальні заклади та схиляв жителів ставати колаборантами — вступити до лав поліції.

Але є й позитивні новини – російські війська пішли з Чулаківки, а у Залізному Порту пройшов мітинг проти окупантів.

Школи

Внаслідок бомбардувань та обстрілів на території Херсонської області пошкоджено 23 заклади освіти.

Прокуратура області розпочала 23 кримінальних провадження за фактом ворожих бомбардувань та обстрілів навчальних закладів у регіоні.

Радіаційний фон

15 березня радіаційний фон на Херсонщині перебуває у нормі – з допустимим значенням 25 мкЗв/год він становить 9-12 мкЗв/год.

Про це повідомив начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк.

Працівники гідрометеорологічної служби в усіх районах області щодня здійснюють заміри радіаційного фону.

Окупанти утримують сільського голову

Сільського голову Чулаківки Олександра Мусієнка утримують проти його волі в сільській раді. Про це він сказав у ранковому зверненні до жителів села. За його словами, російські військові проводитимуть обшуки у селі.

– Я роблю все можливе щоб цивільні люди не постраждали, – казав він.

Звільнення Чулаківки

Однак, пізніше з’явилася інформація, що у Чулаківці Херсонської області російські війська пішли з села, але залишаються на підступах до нього.

У Новій Каховці, Каховці та Таврійську на Херсонщині російські окупанти схиляють жителів ставати колаборантами — закликають вступати до лав поліції.

Паливо, продукти та медикаменти

У Херсоні – великі черги на АЗС. Люди сигналізують про нестачу бензину.

Як повідомляють у Херсонській ОДА, майже у всіх територіальних громадах області є нагальні потреби у медикаментах, існують проблеми з продуктами, зокрема хлібом, цукром і крупами.

Наприклад, у дуже віддаленому старостинському окрузі Білозерської СТГ продукти та медикаменти зовсім не підвозяться. Критична ситуація з ліками, особливо з інсуліном, дитячим харчуванням та памперсами у Новотроїцькій ТГ, Мирненській селищній ТГ тощо.

Мітинг

Жителі Залізного Порту на Херсонщині провели мирний мітинг проти окупантів. Люди із державними прапорами та гаслами “Залізний Порт – це Україна” заспівали гімн України.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував інформацію, яку розповсюджував ворог про можливий масований обстріл Херсона.