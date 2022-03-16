В Україні створено спеціальний сайт швидкого пошуку інформації щодо надання та отримання допомоги під час війни.

На сьогодні сайт dopomogaua.info містить понад 100 різних ініціатив, які структуровані за різними видами допомоги людям.

Ініціативи розділені на дві категорії:

для тих, кому потрібна допомога;

для тих, хто готовий допомогти.

Повідомляється, що, виходячи з моніторингу аналогічних продуктів в мережі Інтернет, це найбільш повний сайт-агрегатор.

Сайт буде доповнюватися з появою нових ініціатив гуманітарної допомоги людям, які її потребують.