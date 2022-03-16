Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Більше 100 позицій: в Україні створено сайт для швидкого пошуку інформації про допомогу під час війни

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
допомога во время войны

В Україні створено спеціальний сайт швидкого пошуку інформації щодо надання та отримання допомоги під час війни.

На сьогодні сайт dopomogaua.info містить понад 100 різних ініціатив, які структуровані за різними видами допомоги людям.

Читайте
Зараз вирішується доля нашої країни - Зеленський звернувся до Конгресу США

Ініціативи розділені на дві категорії:

  • для тих, кому потрібна допомога;
  • для тих, хто готовий допомогти.

Повідомляється, що, виходячи з моніторингу аналогічних продуктів в мережі Інтернет, це найбільш повний сайт-агрегатор.

Сайт буде доповнюватися з появою нових ініціатив гуманітарної допомоги людям, які її потребують.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка