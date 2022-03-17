Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Наказ ООН зупинити бойові дії: що означає для України та які наслідки невиконання для РФ

Маліновська Ангеліна
Дмитро Кулеба

Рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі стосовно припинення Росією воєнних дій в Україні означає, що на найвищому юридичному рівні у світі визнано, зафіксовано, що РФ здійснює незаконні військові дії на території України, що вона має негайно їх припинити, і зокрема припинити просування своїх підрозділів, а також підтримуваних нею збройних формувань.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що в самому тексті рішення суд зазначив, що він не знайшов жодних доказів на користь тверджень Росії про вчинення Україною злочину-геноциду на своїй території.

Крім того, Кулеба розповів, які наслідки матиме Росія, якщо проігнорує рішення ООН:

– Якщо Росія не виконає наказ, а є підстави, що так і буде, це негативно вплине на остаточне рішення суду у цій справі, зокрема, у контексті визначення суми-компенсації, яку повинна отримати Україна. Тепер будь-хто, хто захоче сказати, що немає жодної російської агресії, це буде розбиватися об рішення суду. Це важлива політична перемога та юридична.

При цьому виключення Росії з Ради Європи означає, що РФ не зможе більше маніпулювати механізмами, конвенціями Ради Європи у своїх інтересах.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ через війну в Україні, яку вона почала 24 лютого 2022 року, та зобов’язав Росію зупинити воєнні дії в Україні.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка