Наказ ООН зупинити бойові дії: що означає для України та які наслідки невиконання для РФ

Рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі стосовно припинення Росією воєнних дій в Україні означає, що на найвищому юридичному рівні у світі визнано, зафіксовано, що РФ здійснює незаконні військові дії на території України, що вона має негайно їх припинити, і зокрема припинити просування своїх підрозділів, а також підтримуваних нею збройних формувань.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що в самому тексті рішення суд зазначив, що він не знайшов жодних доказів на користь тверджень Росії про вчинення Україною злочину-геноциду на своїй території.

Крім того, Кулеба розповів, які наслідки матиме Росія, якщо проігнорує рішення ООН:

– Якщо Росія не виконає наказ, а є підстави, що так і буде, це негативно вплине на остаточне рішення суду у цій справі, зокрема, у контексті визначення суми-компенсації, яку повинна отримати Україна. Тепер будь-хто, хто захоче сказати, що немає жодної російської агресії, це буде розбиватися об рішення суду. Це важлива політична перемога та юридична.

При цьому виключення Росії з Ради Європи означає, що РФ не зможе більше маніпулювати механізмами, конвенціями Ради Європи у своїх інтересах.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок РФ через війну в Україні, яку вона почала 24 лютого 2022 року, та зобов’язав Росію зупинити воєнні дії в Україні.