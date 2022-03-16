Перетнули критичну відмітку: під час війни в Україні загинуло понад 100 дітей

На 21-й день повномасштабної війни в Україні загинуло 103 дитини та ще понад 100 поранено. За добу загинуло шестеро неповнолітніх.

Такі дані станом на ранок 16 березня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Загарбники вбивають щойнайменше п’ять наших дітей щодня. Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну й страшну відмітку 100, – із сумом повідомляє Ірина Венедіктова.

Проте й ці дані – не остаточні, тому що прокурори та правоохоронці не мають можливості оглядати місця обстрілів у найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях.

Агресор розбомбив також понад 400 закладів освіти та стер з лиця землі ще 59.

Генеральний прокурор України вже звернулася до спеціальних представників генерального секретаря ООН із питань дітей та збройних конфліктів, а також із питань насильства щодо дітей.

– Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше ухвалили рішення про реалізацію місії щодо оцінки порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні, – зазначає Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, що 15 березня кількість загиблих дітей становила 97, а 14 березня – 90.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ірина Венедіктова