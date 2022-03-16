Захоплений російськими агресорами мер Скадовська Олександр Яковлєв знову на волі. Він повернувся до своїх службових обов’язків.

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Хочу сказати, що зі мною поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Також обіцяли зараз відпустити і інших людей, з якими спілкуються, – написав Олександр Яковлєв.

Він також попросив усіх заспокоїтися, бути вдома і виконувати свою роботу, оскільки зараз загрози вже немає.

Мер подякував усім за увагу і пообіцяв трохи пізніше дати додаткову інформацію з приводу того, що сталося.

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Нагадаємо, що раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив, що російські агресори викрали мера Скадовська.

Джерело: Олександр Яковлєв