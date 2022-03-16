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Факти / Україна

Поспілкувалися і відпустили: захоплений рашистами мер Скадовська вже вдома і приступив до роботи

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мер Скадовска

Захоплений російськими агресорами мер Скадовська Олександр Яковлєв знову на волі. Він повернувся до своїх службових обов’язків.

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Хочу сказати, що зі мною поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Також обіцяли зараз відпустити і інших людей, з якими спілкуються, – написав Олександр Яковлєв.

Він також попросив усіх заспокоїтися, бути вдома і виконувати свою роботу, оскільки зараз загрози вже немає.

Мер подякував усім за увагу і пообіцяв трохи пізніше дати додаткову інформацію з приводу того, що сталося.

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Нагадаємо, що раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив, що російські агресори викрали мера Скадовська.

Джерело: Олександр Яковлєв

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