Захоплений російськими агресорами мер Скадовська Олександр Яковлєв знову на волі. Він повернувся до своїх службових обов’язків.
Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook.
– Хочу сказати, що зі мною поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Також обіцяли зараз відпустити і інших людей, з якими спілкуються, – написав Олександр Яковлєв.
Він також попросив усіх заспокоїтися, бути вдома і виконувати свою роботу, оскільки зараз загрози вже немає.
Мер подякував усім за увагу і пообіцяв трохи пізніше дати додаткову інформацію з приводу того, що сталося.
Нагадаємо, що раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко підтвердив, що російські агресори викрали мера Скадовська.
Джерело: Олександр Яковлєв