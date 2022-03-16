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Факти / Україна

Приватбанк скасував комісію за безготівкові платежі через Liqpay

Маліновська Ангеліна
приватбанк банкомат

Для стимулювання відновлення інтернет-торгівлі та малого бізнесу, для того, аби зробити більш безпечними покупки товарів, Приватбанк скасував комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay. Це стосується всіх інтернет-магазинів та клієнтів e-commerce. Пропозиція діятиме до кінця березня.

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– Заради безпеки кожного українця та відновлення роботи малого бізнесу ми закликаємо український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, купівля яких у звичайних магазинах та оплата готівкою є додатковим фактором небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Приватбанк

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