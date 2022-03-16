Українські військові знищили щонайменше три російські військові гелікоптери в міжнародному аеропорту Херсона.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

Так, на аерознімках видно, як густий чорний стовп диму підіймається над аеропортом, а на самому аеродромі горить кілька вертольотів. Горіли також і кілька військових машин.

Як повідомляє телеканал CNN, удар по військовій техніці російського ворога зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу.

Згідно із сенсорними даними, зібраними FIRMS, удар стався близько 13.42 за місцевим часом 15 березня.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вранці 16 березня на півдні країни, в Одеській області, українські зенітні ракетні війська ліквідували два російські винищувачі Су-30СМ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію окупаційні війська вже втратили 84 літаки та 108 гелікоптерів. Загальні бойові втрати Росії станом на ранок 16 березня становлять близько 13 800 осіб особового складу.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ