За 21 день вторгнення російських агресорів на територію України багатостраждальна Харківська область, яка прийняла на себе найжорстокіший удар, отримала більше 200 вагонів і понад 100 фур гуманітарної допомоги.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Гуманітарний штаб області розподіляє вантажі у центри логістики. Звідти допомога йде в пункти видачі Нової Пошти, Укрпошти, до територіальних громад регіону.

Безпосередньо в укриття і притулки, де люди рятуються від бомбардувань, допомогу доставляють волонтери.

Повідомляється, що тільки в Балаклію було направлено понад 20 тонн гуманітарного вантажу. Допомогу також отримали Чугуївська, Валківська громади.

Гуманітарка надходить з Полтавської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської та інших областей України. А також з таких європейських країн, як Польща, Швеція, Словенія, Швейцарія.

Наприклад, з Чехії сьогодні, 16 березня, надійшли медикаменти та медичне обладнання, апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту.

Джерело: Кирило Тимошенко