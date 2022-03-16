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Факти / Україна

За 21 день війни: Харківщина отримала 200 вагонів і понад 100 фур гуманітарної допомоги

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманітарна допомога

За 21 день вторгнення російських агресорів на територію України багатостраждальна Харківська область, яка прийняла на себе найжорстокіший удар, отримала більше 200 вагонів і понад 100 фур гуманітарної допомоги.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Гуманітарний штаб області розподіляє вантажі у центри логістики. Звідти допомога йде в пункти видачі Нової Пошти, Укрпошти, до територіальних громад регіону.

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Безпосередньо в укриття і притулки, де люди рятуються від бомбардувань, допомогу доставляють волонтери.

Повідомляється, що тільки в Балаклію було направлено понад 20 тонн гуманітарного вантажу. Допомогу також отримали Чугуївська, Валківська громади.

Гуманітарка надходить з Полтавської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської та інших областей України. А також з таких європейських країн, як Польща, Швеція, Словенія, Швейцарія.

Наприклад, з Чехії сьогодні, 16 березня, надійшли медикаменти та медичне обладнання, апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту.

Джерело: Кирило Тимошенко

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Фото: Depositphotos

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