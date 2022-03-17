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Факти / Світ

Більшість чоловіки: понад 320 тис. громадян України повернулися додому з початку війни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Більшість чоловіки: понад 320 тис. громадян України повернулися додому з початку війни

Держприкордонслужба повідомила, що з початку військової агресії Російської Федерації проти України в країну повернулося понад 320 тис. осіб, більшість з яких – чоловіки.

Про це йдеться у заяві, опублікованій відомством у четвер, 17 березня, на сторінках у соціальних мережах.

– Наші хлопці не здаються, тож треба допомагати, треба воювати за нашу країну. Україна має бути вільною, як і всі українці, – розповів один із громадян України, які прибули з Польщі на Батьківщину.

Зазначається, що він хоче допомогти своїм побратимам.

Нагадаємо, президент сусідньої Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок повномасштабного вторгнення цієї країни на територію України. Його війська обстрілюють мирних жителів, будинки та об’єкти інфраструктури, є свідчення про використання, зокрема, забороненої зброї.

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