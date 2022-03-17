Операція з порятунку мирних мешканців Маріуполя із бомбосховища театру, який напередодні розбомбила російська авіація, триває, і поки що немає остаточних даних щодо загиблих чи постраждалих.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник очільника МВС України Вадим Денисенко.

– Остаточної інформації немає, але основна частина людей, судячи з усього, залишилась живою. Більше, на жаль, поки що інформації немає. Будемо чекати. Сподіваюся, що російські війська не почнуть повторно бомбардувати там, де триває рятувальна операція, – наголосив він.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що з бомбосховища театру в Маріуполі, яке опинилося під завалами після того, як 16 березня російська авіація скинула на будівлю надпотужну бомбу, почали виходити живі жінки та діти.

За її словами, бомбосховище під театром витримало удар надпотужної авіаційної бомби та захистило життя людей.

Денісова також назвала актом геноциду та злочином проти людяності авіаудар по будівлі театру, яка з усіх боків позначена написами ДІТИ.

Фото: Петро Андрющенко