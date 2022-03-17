Кількість активних боїв знижена: Маляр про ситуацію на фронті 17 березня

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що зараз себе дуже потужно проявляє громада Херсона.

– Вони відмовляються від гуманітарної допомоги ворога. Вони змінюють свої переконання на цінність життя. Це найвище, що може бути. Тут жодних сумнівів немає, що і Херсон, і все інше буде нашим, – каже Маляр.

Крім того, вона зазначила, що вже декілька днів поспіль простежується характерна тенденція зі зниження кількості активних боїв і наступальної позиції ворога.

– Натомість, на жаль, Маріуполь все ще в облозі. В тих регіонах, де ворог тимчасово зайняв території, ми бачимо факти викрадення представників місцевої влади. Загальна картина ворога для нього невтішна, в більшості місцедислокації противника логістика знищена. Що це означає? Це означає, що більшість командирів не можуть зв’язуватися з підлеглими, виникають складності з привіантом, дозаправкою, – додала заступниця міністра.

Також Маляр повідомила, що ворог перебуває в тій ситуації, коли намагається поповнити свої запаси, особовий склад та впливати на місцеве населення.

– Картина відрізняється від 2014 року, коли співпраця з окупантом була тенденцією. Зараз такої картини вже немає. Все-таки можуть знайтися люди, які були сплячими агентами, вони можуть себе проявити. Тут величезну роль зіграє наша пильність, зокрема, потрібно звертатися до поліції, – запевняє Маляр.

Нагадаємо, що українські військові знищили щонайменше три російські військові гелікоптери в міжнародному аеропорту Херсона.