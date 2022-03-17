Російські агресори на Київщині все частіше вдаються до хаотичних обстрілів населених пунктів через неможливість протистояти наступальному натиску сил ЗСУ.

Про це сьогодні, 17 березня, під час брифінгу повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, активні бойові дії тривають у місті Ірпінь. Оборонні позиції ворога значною мірою зруйновані. Тут працюють ворожі ДРГ, які стріляють в журналістів і цивільних осіб. Є інформація про скоєні рашистами майнові та насильницькі злочини в Бучі.

Вчора, 16 березня, російські війська вперше обстріляли абсолютно мирне село Нові Петрівці, в якому немає будь-яких військових об’єктів. Постраждали приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури.

За словами Нєбитова, у російських солдатів закінчується їжа і вода, вони мародерствують у пошуку їжі.

– Просуватися вперед у них бажання немає, оскільки є серйозна відповідь Збройних сил України, – підкреслив очільник поліції області.

Він також відзначив повну відсутність підтримки окупантів з боку місцевого населення. Набирає обертів партизанський рух із заподіянням максимальної шкоди силам рашистів, які вже розуміють, що зробили велику помилку, приїхавши в Україну.

Говорячи про ситуацію в Броварському районі Київської області, Андрій Нєбитов повідомив, що в самому місті Бровари місцеві органи влади, поліція працюють у звичайному режимі.

Але при цьому є проблемні питання щодо Богданівки, Шевченкового та Перемоги, фактично окупованих російськими військами. Звідти йде інформація про безчинства і кримінальні злочини окупантів, зазначив очільник поліції області.