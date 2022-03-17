Мер Києва Віталій Кличко вже традиційно в ці грізні дні російської агресії звернувся до жителів столиці. Він закликав бути пильними, не нехтувати сигналами тривоги і допомагати тим, хто поруч.

Друзі! Дорогі кияни!

Ворог несе втрати, але не залишає спроб знищити нашу державу. Продовжує атакувати і столицю.

Одна людина загинула, двоє киян постраждали в результаті попадання осколків ракети в багатоповерховий будинок в Дарницькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній будинок.

Рятувальники все ще працюють на місці події.

Я закликаю киян не нехтувати сигналами тривоги. І слідувати відразу в укриття.

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Працюють сили ППО, які відбивають атаки ворога з повітря. Наші Збройні сили героїчно протистоять оркам.

Закликаю всіх бути пильними і проявляти єдність у всьому. Допомагати кожен на своєму місці. Роботою, повагою і турботою про людей, які поруч, дотриманням правил воєнного часу.

Джерело: Віталій Кличко