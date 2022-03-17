Російські терористи вбили вже 108 дітей

Станом на ранок 17 березня 2022 року із початку повномасштабної війни в Україні загинуло 108 дітей та понад 120 дістали поранень.

Протягом минулої доби в країні загинуло п’ять дітей.

Найбільше постраждало неповнолітніх у таких областях:

Київській – 52,

Харківській – 34,

Донецькій – 25,

Чернігівській – 24,

Миколаївський – 20,

Житомирській – 15,

Сумській – 14,

Херсонській – 10.

Нагадаємо, що 16 березня російські військові скинули бомбу на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі, де перебувало близько тисячі мирних жителів (зокрема, жінки та діти).

– Встановити точну кількість жертв не вдається, оскільки в Маріуполі постійно тривають обстріли. Є інформація про перших постраждалих, серед яких є діти, – наголошують в Офісі генпрокурора.

Також у Запорізькій області на міні, встановленій росіянами, підірвалося авто з мирними жителями. Відомо про загибель шестирічної дитини.

Крім того, унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти та повністю зруйновано 63.

Найбільше пошкоджено закладів у:

Донецькій – 119,

Харківській – 77,

Миколаївській – 30,

Сумській – 28,

Київській – 35,

Херсонській областях – 21,

Києві – 24.

Обстріляно понад 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, зокрема для дітей-інвалідів.

Ці дані, наголошують в Офісі генпрокурора, не є остаточними через неможливість провести огляд на тимчасово окупованих територіях та місцях, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, що 16 березня кількість загиблих дітей становила 103, 15 березня – 97, а 14 березня – 90.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.