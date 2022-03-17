Російські терористи вбили вже 108 дітей

Станом на ранок 17 березня 2022 року із початку повномасштабної війни в Україні загинуло 108 дітей та понад 120 дістали поранень.
Протягом минулої доби в країні загинуло п’ять дітей.
Найбільше постраждало неповнолітніх у таких областях:
- Київській – 52,
- Харківській – 34,
- Донецькій – 25,
- Чернігівській – 24,
- Миколаївський – 20,
- Житомирській – 15,
- Сумській – 14,
- Херсонській – 10.
Нагадаємо, що 16 березня російські військові скинули бомбу на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі, де перебувало близько тисячі мирних жителів (зокрема, жінки та діти).
– Встановити точну кількість жертв не вдається, оскільки в Маріуполі постійно тривають обстріли. Є інформація про перших постраждалих, серед яких є діти, – наголошують в Офісі генпрокурора.
Також у Запорізькій області на міні, встановленій росіянами, підірвалося авто з мирними жителями. Відомо про загибель шестирічної дитини.
Крім того, унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти та повністю зруйновано 63.
Найбільше пошкоджено закладів у:
- Донецькій – 119,
- Харківській – 77,
- Миколаївській – 30,
- Сумській – 28,
- Київській – 35,
- Херсонській областях – 21,
- Києві – 24.
Обстріляно понад 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, зокрема для дітей-інвалідів.
Ці дані, наголошують в Офісі генпрокурора, не є остаточними через неможливість провести огляд на тимчасово окупованих територіях та місцях, де тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, що 16 березня кількість загиблих дітей становила 103, 15 березня – 97, а 14 березня – 90.
17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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