Росіяни бачили пекло наяву – ОВА про бої в Сумській області

21-й день повномасштабної війни в Україні видався доволі складним для Сумської області.

Цього дня, стверджує голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, російські військові, користуючись відсутністю гуманітарних коридорів, вирішили влаштувати “марші озброєння” територією регіону.

– Повилізали з усіх дірок, наче щурі. Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу й птицю. Кляті нелюди мародерствують і поводяться гірше за фашистів, – гнівається Дмитро Живицький.

Однак Збройні сили України вибили артилерійські позиції росіян, що перебувають у Тростянці.

У Боромлі військовим вдалося знищити кілька самохідних артилерійських установок та зенітно-ракетних комплексів БУК, а також склад боєприпасів.

– Тож якщо ви злякалися сильних вибухів вдень, зараз можна радіти – справа була добра, – заспокоює очільник ОВА.

Кілька годин поспіль 16 березня тривав бій за Велику Писарівку.

– Там російські вороги бачили пекло наяву, – додає Дмитро Живицький.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький