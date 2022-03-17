Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поспілкувався з компанією Nestle, яка продовжує працювати у Росії на тлі війни в Україні.

За словами чиновника, знайти порозуміння під час контакту з генеральним директором корпорації Марком Шнайдером, не вдалося.

Поговорив з CEO @Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Прем’єр-міністр відкрито заявляє, що дія компанії у РФ несе небезпеку жителям України, які перебувають під обстрілом з боку Росії. Це пряме фінансування армії країни-агресора. Судячи з повідомлення Дениса Шмигаля, припиняти роботу у РФ Nestle не планує.

Nestle – швейцарська корпорація, яка є найбільшим у світі виробником харчових продуктів. Штаб-квартира компанії розташована у швейцарському місту Веві.

Нагадаємо, що раніше Nestle заявила про припинення інвестиції на територію Росії. Інші великі світові компанії надійшли також, а більшість взагалі розірвало всі торгові відносини з країною агресором. Зі списком таких корпорацій можна ознайомитися на Фактах ICTV.