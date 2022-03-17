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Факти / Україна

Україна розплачується за помилки Заходу – Джонсон

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Україна розплачується за помилки Заходу – Джонсон

Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку представляє Владімір Путін ще під час анексії Криму. Таку заяву зробив у розмові із BBC британський прем’єр Борис Джонсон.

За його словами, проблему створили ті європейські країни, які попри анексію Криму в 2014 році повернулися до Путіна та продовжили співпрацю.

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Джонсон зазначає, що після того торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави – і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ, – констатує Джонсон.

При цьому, як вважає Джонсон, російське вторгнення в Україну вже провалилося, оскільки Путін недооцінив силу опору в Україні.

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Джерело: BBC

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