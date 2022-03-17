Мер міста Олешки, що на Херсонщині, Євген Рищук повідомив, що у місто зайшли російські війська.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, поки у місті спокійно і нічого не відбувається.

– Сьогодні ви всі бачили, думаю, знаєте, що у місто зайшли російські війська. Я щойно від них, мене там теж трохи “потеребили”. Наразі нічого страшного не відбувається. Вони заселяються у місто. Не знаю, які їхні позиції. Нам сказали: “Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо”. Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті, – сказав Рищук.

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Згодом мер міста повідомив, що “іноземні гості” залишили Олешки.

– Крім того, мені поступає інформація, що начебто у когось “віджимають” автомобілі. Нічого такого немає. Ми усі маємо зупинити паніку. Працюємо у нормальному, штатному режимі, – зазначив Євген Рищук.

24 лютого повідомлялося, що російсько-окупаційні війська захопили низку населених пунктів у Херсонській області.

Фото: Євген Рищук