Країна-агресор Росія застосувала в Україні 97 своїх батальйонно-тактичних груп. З них 15 українська армія повністю знищила, а ще 18 втратили боєздатність.

Про це розповів сьогодні під час спілкування з журналістами радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, відповідаючи на запитання, чи є індикатори того, що РФ відводить війська.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення ворог здійснював наступ за шістьма напрямками, а зараз за трьома. Тобто сили путінських військ виснажуються.

– Що стосується відведення російських військ, вони не відводять. Але в них було шість операційних напрямків, а зараз лише три. І це демонструє, що вони виснажують свої сили. З 10 російських армій як оперативно-стратегічних з’єднань у РФ залишилися лише дві, а “недоторканною” – лише одна. Навіть із другої, яка залишилася в РФ, уже забирають війська і кидають сюди. Вони всього застосували 97 батальйонно-тактичних груп тут у нас, що понад 130 тис. осіб бойового складу. Є ще тиловий склад, загалом угруповання – майже 200 тис. осіб. З них 15 (батальйонно-тактичних груп, – Ред.) знищено повністю, може вже більше, це дані станом на два дні тому. А 18 небоєздатні, – зазначив Арестович.

Він уточнив, що ті російські батальйонно-тактичні групи, які знищені повністю, втратили понад 90% техніки та військового складу. А ті, які небоєздатні – втратили понад 60% техніки та бойового складу.

Арестович додав, що ще близько 60 російських батальйонно-тактичних груп “зв’язані боями” на території України. Водночас приблизно 10 наявні у резерві: російське командування перекидає їх на ті напрямки, які йому здаються “більш перспективними”. Йдеться про зону ООС, Маріуполь, Херсон.

Арестович нагадав, що російські загарбники намагаються бомбардувати житлові квартали в населених пунктах України. За його інформацією, в середньому одну з чотирьох ракет збиває українська ППО, одна потрапляє в ціль, визначену ворогом, інші – в цивільні об’єкти.

Арестович наголосив, що житлові квартали Харкова, Маріуполя, Охтирки, Чернігова, Сум ворог бомбардував свідомо. При цьому в Маріуполі пошкоджено понад 90% житлового фонду.

– Що стосується Києва, поки я не можу зазначити, що вони спеціально б’ють по цивільних об’єктах. Вони в основному наносили удари по військових об’єктах, але було багато промахів, і потрапляли в цивільні будинки, які знаходилися поряд, – заявив він.

У західних та центральних регіонах України ворог переважно наносив удари по аеродоромах.

Арестович також поінформував, що російська армія вдається до масованого знищення мирних людей у населених пунктах України. Йдеться про масові розстріли, пограбування, зґвалтування.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого армія РФ орієнтовно втратила майже 14 тис військових та сотні одиниць техніки. Збройні сили України, зокрема, знищили 444 ворожі танки, 1 435 бойових броньованих машин, 201 артилерійську систему та іншу техніку.

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv