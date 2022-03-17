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Факти / Україна

Війська РФ обстріляли притулок для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Війська РФ обстріляли притулок для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку

17 березня російські загарбники скоїли черговий військовий злочин на Луганщині. Цього разу вони здійснили обстріл притулок для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку.

Інформацію про обстріл будинку, де переховувалися цивільні мешканці, підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Російські звірі знову напали на дітей! В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає! – написав Сергій Гайдай.

Чи є постраждалі внаслідок обстрілу притулку для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку, встановлюється.

Обстріл міста не припиняється вже декілька днів поспіль: ворожа армія продовжує руйнувати житлові будинки практично в усіх районах Сєвєродонецька.

16 березня російські регулярні війська під час обстрілу влучили у будівлю Укртелекому міста. За офіційною інформацією ДСНС, людей було врятовано.

Джерело: Сергій Гайдай

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