17 березня російські загарбники скоїли черговий військовий злочин на Луганщині. Цього разу вони здійснили обстріл притулок для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку.

Інформацію про обстріл будинку, де переховувалися цивільні мешканці, підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Російські звірі знову напали на дітей! В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає! – написав Сергій Гайдай.

Чи є постраждалі внаслідок обстрілу притулку для матерів із дітьми у Сєвєродонецьку, встановлюється.

Обстріл міста не припиняється вже декілька днів поспіль: ворожа армія продовжує руйнувати житлові будинки практично в усіх районах Сєвєродонецька.

16 березня російські регулярні війська під час обстрілу влучили у будівлю Укртелекому міста. За офіційною інформацією ДСНС, людей було врятовано.

Джерело: Сергій Гайдай