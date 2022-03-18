Ворог навмисно шкодить своїй техніці, щоб залишитись живим – Маляр

Війська Російської Федерації деморалізовані, вони не мають можливості поповнювати свій провіант та паливо для техніки.

Як заявила в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, наразі вже можна аналізувати ситуацію дії ворога, бо можна прослідкувати тенденції та поведінку ворога.

– Ворогу зараз дуже складно. В переважній більшості Збройними силами України знищена його логістика… ворогу складно встановлювати зв’язок, ворогу складно поповнювати свій провіант, тому вони грабують наші магазини, бо в них немає їжі. У них проблеми з поповненням мастильними матеріалами, в них відбувається деморалізація, вони бояться Збройних сил України, їх лякає наше новітнє озброєння, – сказала вона.

Заступниця міністра оборони додала, що наразі українська розвідка фіксує, що російські військові навмисно шкодять своїй техніці, щоб не рухатись вперед та залишитись живими.

– Разом з тим, ворог не полишає своїх планів просуватися вглиб України, він не полишає планів і ціль №1 – Київ… хоч ми і потужно відбиваємо цю атаку, тому Київ охороняється дуже надійно, – сказала вона.

Ганна Маляр наголосила, що найскладніша ситуація спостерігається навколо Маріуполя, де російські війська не можуть просуватися вглиб територій, тому намагається закріпитись на околицях міста. Спостерігаються випадки викрадення місцевої влади Маріуполя, але у порівнянні з 2014 роком, коли деякі представники влади на окупованих територіях йшли у колаборацію з російським окупантом, наразі ситуацію зовсім інша, тому українська громада та ЗСУ чинять спротив ворожій агресії.

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Фото: Ганна Маляр