Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Україна

Вивели з кабінету: на Харківщині путінські окупанти викрали голову Великобурлуцької ОТГ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вивели з кабінету: на Харківщині путінські окупанти викрали голову Великобурлуцької ОТГ

У Харківській області путінські окупанти взяли у полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Великобурлуцька ОТГ розташована у Куп’янському районі, приблизно за 100 км від Харкова.

Інформацію про викрадення Віктора Терещенка ввечері 17 березня підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Росіяни продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця.

Олег Синєгубов назвав дії російських військових ганебним воєнним злочином та пообіцяв зробити все можливе, аби захистити мирних мешканців територіальних громад Харківської області.

Фото: Великобурлуцька громада

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка