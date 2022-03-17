У Харківській області путінські окупанти взяли у полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Великобурлуцька ОТГ розташована у Куп’янському районі, приблизно за 100 км від Харкова.

Інформацію про викрадення Віктора Терещенка ввечері 17 березня підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Росіяни продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця.

Олег Синєгубов назвав дії російських військових ганебним воєнним злочином та пообіцяв зробити все можливе, аби захистити мирних мешканців територіальних громад Харківської області.

Фото: Великобурлуцька громада