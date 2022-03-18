З дев’яти запланованих гумкоридорів окупанти РФ зірвали лише один – Верещук

17 березня в Україні запрацювало вісім із дев’яти запланованих гуманітарних коридорів. Про це офіційно заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Через обстріли путінських окупантів було зірвано коридор за погодженим маршрутом Харків-Вовчанськ.

– Ми продовжуємо працювати над узгодженням маршрутів для доставки гуманітарної допомоги до всіх оточених і заблокованих міст, – запевнила Ірина Верещук.

Евакуаційна ситуація в Маріуполі, за словами віцепрем’єра, починає покращуватися.

– З міста Маріуполь виїхали майже 800 приватних автомобілів. Також люди виходять із міста пішки, потік не припиняється, – уточнила вона.

Тимчасові пункти допомоги для евакуйованих маріупольців організовано у місті Бердянськ. 18 березня ще один такий пункт запрацює у місті Мангуш, а із Запоріжжя буде відправлено 10 автобусів, які перевезуть маріупольців до Бердянська.

Щодо ситуації в Київській області, 17 березня було передано понад 36 тонн гуманітарної допомоги: йдеться про продукти харчування та медикаменти.

Допомогу отримали мешканці Гостомеля, Бучі, села Семиполки, Марківці та Опанасів.

– З міста Бородянка до Житомира сьогодні виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями (це близько 160 людей). Маршрут Шевченково (та навколишні села) – Бровари: виїхали 41 автобус та 200 приватних авто. Це ще близько 1 500 людей.

Загалом, з початку доби 17 березня в Україні завдяки гуманітарним коридорам евакуйовано 3 810 осіб.