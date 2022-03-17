Протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також наші зенітно-ракетні війська Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей російських окупантів: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

Що стосується дій ворога, то він продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах міст України. Крім того, російські військові здійснюють кібератаки, знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

На російських телеканалах все ще продовжують говорити про так звану спеціальну воєнну операцію.

Проте окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають значні проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Зростають випадки дезертирства і відмови військовослужбовців ЗС РФ брати участь у війні на території України.

Як наразі проходять бойові дії, де Збройні сили України стримують російського ворога, можна ознайомитися у матеріалі – Карта бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ