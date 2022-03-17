Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

ЗСУ знищили командний пункт та 10 повітряних цілей російських окупантів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ЗСУ знищили командний пункт та 10 повітряних цілей російських окупантів

Протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також наші зенітно-ракетні війська Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей російських окупантів: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

Що стосується дій ворога, то він продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах міст України. Крім того, російські військові здійснюють кібератаки, знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

На російських телеканалах все ще продовжують говорити про так звану спеціальну воєнну операцію.

Проте окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають значні проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Зростають випадки дезертирства і відмови військовослужбовців ЗС РФ брати участь у війні на території України.

Як наразі проходять бойові дії, де Збройні сили України стримують російського ворога, можна ознайомитися у матеріалі – Карта бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка