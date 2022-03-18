18 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що 18 березня заплановано доставлення гуманітарного вантажу до Балаклеї та Ізюма на Харківщині.

Також 18 березня погоджено “зелений коридор” із Маріуполя до Запоріжжя.

– Колона автобусів та бензовоз продовжили рух з селища Василівка. Жителям Маріуполя, які йдуть пішки, надаватиметься необхідна допомога в Мангуші, – зазначила Верещук.

У Сумській області будуть проводити евакуацію до Полтави з наступних населених пунктів: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп, Краснопілля, Велика Писарівка.

– Також плануємо доставити гуманітарну допомогу у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель та Буча, сіл Семиполки, Марківці й Опанасів, – розповіла Ірина Верещук.

За її словами, на завтра планують маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей.

Перелік гуманітарних коридорів евакуації:

Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Рух коридором приватного автотранспорту. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом з автобусами. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава. Можливий рух у колоні приватного транспорту. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні на особистому транспорті. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. З Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці – автобуси для евакуації. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автотранспорті в колоні автобусів. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автотранспорті.

Також міністр нагадала номер “гарячої лінії” Національного інформаційного бюро, за яким можуть звернутися постраждалі: 16-48 та (044)287-81-65.