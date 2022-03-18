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Факти / Україна

18 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук

Марта Бондаренко редакторка стрічки
біженці

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що 18 березня заплановано доставлення гуманітарного вантажу до Балаклеї та Ізюма на Харківщині.

Також 18 березня погоджено “зелений коридор” із Маріуполя до Запоріжжя.

– Колона автобусів та бензовоз продовжили рух з селища Василівка. Жителям Маріуполя, які йдуть пішки, надаватиметься необхідна допомога в Мангуші, – зазначила Верещук.

У Сумській області будуть проводити евакуацію до Полтави з наступних населених пунктів: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп, Краснопілля, Велика Писарівка.

– Також плануємо доставити гуманітарну допомогу у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель та Буча, сіл Семиполки, Марківці й Опанасів, – розповіла Ірина Верещук.

За її словами, на завтра планують маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей.

Перелік гуманітарних коридорів евакуації:

  1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Рух коридором приватного автотранспорту.
  2. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом з автобусами.
  3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава. Можливий рух у колоні приватного транспорту.
  4. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні на особистому транспорті.
  5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. З Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці – автобуси для евакуації.
  6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автотранспорті в колоні автобусів.
  7. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автотранспорті.

Також міністр нагадала номер “гарячої лінії” Національного інформаційного бюро, за яким можуть звернутися постраждалі: 16-48 та (044)287-81-65.

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Фото: Depositphotos

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