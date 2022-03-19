Протягом 18 березня в Україні із населених пунктів, де триває активна фаза бойових дій, вдалося евакуювати понад 9 тис. мирних мешканців.

Про це повідомила віце-прем’єр Ірина Верещук. Вона зазначила, що із дев’яти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало сім. Два гуманітарні коридори, як і вчора, 17 березня, було зірвано на Харківщині.

Донецька область

З Маріуполя виїхали понад 4,9 тис. мирних мешканців. 1124 з них – діти. Зараз вони перебувають у Запоріжжі.

Також у Запоріжжя на автобусах прибули 500 людей із Бердянська.

– Завтра до Бердянська буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців, – зазначила Ірина Верещук.

Сумська область

Евакуація проводилася із населених пунктів Конотоп (400 людей), Тростянець (246 людей), Краснопілля (146 людей), Лебедин (50 людей) та Велика Писарівка (41 людина).

Із обласного центру, міста Суми, було евакуйовано ще 3 296 людей.

Харківська область

Через цілеспрямоване порушення тиші 18 березня російські окупанти зірвали роботу коридори до міст Балаклея та Ізюм.

Згідно із домовленостями, там мала відбутися доставка гуманітарної допомоги.