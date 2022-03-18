Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Даних про загиблих немає: у Маріуполі триває евакуація людей з-під завалів Драмтеатру

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Даних про загиблих немає: у Маріуполі триває евакуація людей з-під завалів Драмтеатру

Станом на вечір 18 березня розбір завалів Драматичного театру Маріуполя продовжується. Інформація про загиблих не надходила, відомо про одну тяжко поранену людину.

Про це офіційно заявили у Маріупольській міській раді. Зазначається, що на момент обстрілу будівлі театру всередині перебувала понад тисяча мирних мешканців.

– Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці, – йдеться у повідомленні.

Вдень 18 березня з’явилася інформація, що з-під завалів Драмтеатру Маріуполя вже врятували 130 осіб. За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, всередині залишається ще близько 1,3 тис. маріупольців.

Російські окупанти знищили Драматичний театр у Маріуполі ввечері 16 березня. Путінських загарбників не зупинило навіть попередження українських військових: із супутникових знімків неозброєним оком було помітно великі білі написи ДІТИ з обох боків будівлі театру.

Невдовзі після трагедії уряди Італії та Греції зголосилися власним коштом відновити будівлю Драматичного театру у Маріуполі. Театр було збудовано у 1960 році: він вважався головною окрасою Театральної площі міста.

Джерело: Маріупольська міська рада

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка