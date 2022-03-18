Даних про загиблих немає: у Маріуполі триває евакуація людей з-під завалів Драмтеатру

Станом на вечір 18 березня розбір завалів Драматичного театру Маріуполя продовжується. Інформація про загиблих не надходила, відомо про одну тяжко поранену людину.

Про це офіційно заявили у Маріупольській міській раді. Зазначається, що на момент обстрілу будівлі театру всередині перебувала понад тисяча мирних мешканців.

– Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці, – йдеться у повідомленні.

Вдень 18 березня з’явилася інформація, що з-під завалів Драмтеатру Маріуполя вже врятували 130 осіб. За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, всередині залишається ще близько 1,3 тис. маріупольців.

Російські окупанти знищили Драматичний театр у Маріуполі ввечері 16 березня. Путінських загарбників не зупинило навіть попередження українських військових: із супутникових знімків неозброєним оком було помітно великі білі написи ДІТИ з обох боків будівлі театру.

Невдовзі після трагедії уряди Італії та Греції зголосилися власним коштом відновити будівлю Драматичного театру у Маріуполі. Театр було збудовано у 1960 році: він вважався головною окрасою Театральної площі міста.

Джерело: Маріупольська міська рада