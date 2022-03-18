Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Евакуація маріупольців: до Бердянська прибула колона автобусів із Запоріжжя

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мариуполь

У місто Бердянськ Запорізької області прибула колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя в обласний центр.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

Читайте
Україна отримає €300 млн екстреної макрофінансової допомоги від ЄС

Також стало відомо, що разом з автобусами прибув бензовоз з пальним для приватних авто, на яких також будуть виїжджати люди з охопленого вогнем Маріуполя.

Після заправки приватні автоколони також поїдуть до Запоріжжя.

Міністр реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на 18 березня заплановано доставлення гуманітарного вантажу до Балаклеї та Ізюма на Харківщині.

Джерело: Кирило Тимошенко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка