У місто Бердянськ Запорізької області прибула колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя в обласний центр.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також стало відомо, що разом з автобусами прибув бензовоз з пальним для приватних авто, на яких також будуть виїжджати люди з охопленого вогнем Маріуполя.

Після заправки приватні автоколони також поїдуть до Запоріжжя.

Міністр реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на 18 березня заплановано доставлення гуманітарного вантажу до Балаклеї та Ізюма на Харківщині.

Джерело: Кирило Тимошенко