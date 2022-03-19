Фейки РФ щодо хімічної зброї можуть означати підготовку до застосування її в Україні – Подоляк

Розгляд з ініціативи РФ у Раді безпеки ООН так званої військово-біологічної діяльності США в Україні може свідчити про підготовку Росії до застосування біологічної та хімічної зброї на території нашої країни.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, “Росія наразі шукає будь-які можливості знайти та зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну”.

– Так, сьогодні з ініціативи РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з вкрай цинічним та фейковим порядком денним: “Про нові факти військово-біологічної діяльності США в Україні”… Нонсенс? Так. Але ж Росія давно не користується логікою. Тому США та абсолютна більшість держав-членів Радбезу ООН відкинули фейкові звинувачення росіян. На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ щодо біологічних лабораторій може бути одним із ймовірних етапів підготовки групи “яструбів” Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України, – припускає Подоляк.

Нагадаємо, що російська пропаганда продовжує поширювати фейки про підготовку хімічної зброї в Україні.