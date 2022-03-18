Гуманітарна ситуація на Київщині контрольована, логістичні хаби працюють. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

З початку роботи з 1 березня було завезено 1,5 тис. тонн допомоги. Ця допомога зараз розподіляється і розвозиться по населених пунктах, які потребують цього, – зазначив він.

За словами Павлюка, 17 березня евакуація була проведена по декількох маршрутах:

Бровари-Шевченково – вивезено 1200 людей, 339 з яких – діти;

Житомир-Бородянка – було евакуйовано 180 людей, плюс 27 автомобілів місцевих жителів.

Також Олександр Павлюк повідомив, що робота по звільненню від окупантів сіл навколо Києва ведеться, але конкретизувати інформацію до завершення відповідних операцій неможливо.

Раніше військову ситуацію на Миколаївщині прокоментував очільник області Віталій Кім у своєму відеозверненні від 17 березня.

За його словами, навіть на пропагандистських телеканалах про Миколаїв говорять “скромненько”, бо розуміють, що тут їм дають “на горіхи”.

Фото: Олександр Павлюк