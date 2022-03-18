Інформаційний тероризм: Центр протидії дезінформації запропонував закріпити термін

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України запропонував міжнародній спільноті закріпити у міжнародній практиці термін інформаційного тероризму, та описав на прикладі РФ, який саме він має вигляд.

– Сучасний світ та цифрові технології, які мали ознаменувати собою нову сторінку в історії еволюції людської цивілізації, на жаль, дали поштовх до зародження небезпечного явища – інформаційного тероризму. Центр протидії дезінформації, об’єднавши зусилля з Радою національної безпеки та оборони України та міжнародними партнерами, виступає з ініціативою закріплення цього терміну у міжнародній практиці, та пропонує детально розглянути це деструктивне явище, – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Центру.

У документі, прикріпленому до заяви, докладно і з фотопідкріпленнями описуються приклади інформаційного тероризму, а також методи, якими можуть керуватися ті, хто його використовує.