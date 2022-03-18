Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Інформаційний тероризм: Центр протидії дезінформації запропонував закріпити термін

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Інформаційний тероризм: Центр протидії дезінформації запропонував закріпити термін

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України запропонував міжнародній спільноті закріпити у міжнародній практиці термін інформаційного тероризму, та описав на прикладі РФ, який саме він має вигляд.

– Сучасний світ та цифрові технології, які мали ознаменувати собою нову сторінку в історії еволюції людської цивілізації, на жаль, дали поштовх до зародження небезпечного явища – інформаційного тероризму. Центр протидії дезінформації, об’єднавши зусилля з Радою національної безпеки та оборони України та міжнародними партнерами, виступає з ініціативою закріплення цього терміну у міжнародній практиці, та пропонує детально розглянути це деструктивне явище, – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Центру.

У документі, прикріпленому до заяви, докладно і з фотопідкріпленнями описуються приклади інформаційного тероризму, а також методи, якими можуть керуватися ті, хто його використовує.

Читайте
Ракетні удари по Львову та обстріл житлового кварталу в Києві: що відбувається на 23-у добу війни в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка