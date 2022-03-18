У Києві створено ефективну протидиверсійну систему. Так, лише за останні два дні були знищені диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) загальною чисельністю понад 100 осіб.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич. Брифінг було присвячено темі оборони Києва.

– На мою думку, створено ефективну протидиверсійну систему. Тільки за останні два дні знайдено і знищено понад 10 ДРГ загальною чисельністю понад 100 осіб, – наголосив генерал.

Грузевич уточнив, що від початку повномасштабної війни, з 24 лютого, в Києві виявили та знищили понад 35 російських ДРГ.

– Ці групи закидаються вже давно, базуються. Але спільними діями їх знаходимо, знищуємо. За весь період знищено понад 35 диверсійних груп. Органи СБУ, Збройні сили України, решта правоохоронних органів здійснюють ці контрозвідувальні заходи. Тому, можливо, як ви вже помітили, на наших вулицях стало трохи спокійніше, менше чути стрілянину, – зазначив генерал.

Ще наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Київ зайшли диверсійні групи РФ.

У другий день повномасштабної війни на території України, 25 лютого, в Києві ліквідували близько 60 ворожих диверсантів. Їх також затримували в київському метро, де один із диверсантів ховав боєприпаси у дитячій іграшці.

Джерело: Ukraine Media Center Kyiv