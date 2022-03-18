На Банковій розповіли, як Україна зможе отримати статус кандидата у ЄС за прискореною процедурою

У п’ятницю, 18 березня, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква розповів, як саме Єврокомісія працює над підготовкою висновку про готовність України отримати статус кандидата за прискореною процедурою.

Жовква розповів Європейській правді, що домовленостей про процедуру досягнуто.

– З сьогоднішнього дня ми можемо говорити, що Єврокомісія вже розпочала підготовку офіційного висновку про відповідність України Копенгагенським критеріям, – наголосив він.

У виданні зазначили, що відповідно до правил ЄС країна може отримати статус кандидата лише у тому випадку, якщо вона відповідає так званим Копенгагенським критеріям щодо політичної та економічної готовності держави розпочинати переговори про вступ.

За словами Ігоря Жовкви, не йдеться про заповнення Україною масштабного опитувальника на кшталт того, що заповнювали держави Західних Балкан, які останніми отримували кандидатський статус – Київ та Брюссель уже ведуть діалог про отримання висновку.

– Ми не говоримо зараз про бюрократичні процедури. Наша мета і мета Єврокомісії – це отримання переконливого висновку. І сьогодні від Урсули фон дер Ляєн буквально прозвучало, що роки й роки з підготовки щодо України, як правило, будуть підготовлені протягом декількох місяців, – повідомив він, додавши, що процедурні питання щодо втілення цього політичного рішення, узгодженого на рівні президентів, покладено на Єврокомісію та уряд України.

Заступник голови ОПУ уточнив, що прискоренню цього процесу допоможе те, що в Брюсселі вже достатньо даних щодо прогресу України в реформах.