На Запоріжжі окупанти обстріляли рятувальників ДСНС – є загиблий

Окупанти обстріляли рятувальників ДСНС у Запорізькій області, які ліквідували пожежу, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Загинув один співробітник ДСНС – старший пожежник 4-ї державної пожежної частини Євген Донець. Ще п’ятеро отримали поранення різних ступенів важкості та були госпіталізовані.
У селі Наталівка Запорізької області внаслідок ворожого обстрілу розпочалася пожежа, на ліквідацію якої приїхали рятувальники ДСНС. Під час гасіння пожежі окупанти повторно обстріляли епіцентр спалаху.
Джерело: ГУ ДСНС