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Факти / Україна

На Запоріжжі окупанти обстріляли рятувальників ДСНС – є загиблий

Маліновська Ангеліна
На Запоріжжі окупанти обстріляли рятувальників ДСНС – є загиблий

Окупанти обстріляли рятувальників ДСНС у Запорізькій області, які ліквідували пожежу, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу. Загинув один співробітник ДСНС – старший пожежник 4-ї державної пожежної частини Євген Донець. Ще п’ятеро отримали поранення різних ступенів важкості та були госпіталізовані.

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У селі Наталівка Запорізької області внаслідок ворожого обстрілу розпочалася пожежа, на ліквідацію якої приїхали рятувальники ДСНС. Під час гасіння пожежі окупанти повторно обстріляли епіцентр спалаху.

Джерело: ГУ ДСНС

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