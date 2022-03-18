Над Вінницькою областю ППО збила три крилаті ракети

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у відеозверненні повідомив, що 18 березня над територією області наша протиповітряна оборона збила три російські крилаті ракети.

– 23-й день війни. На території Вінницької області активних бойових дій не ведеться. Сьогодні збито три ворожі крилаті ракети нашими військами, ППО. Закриваємо небо своїми силами, – сказав він.

За його словами, ніхто не постраждав.

7 березня російська авіація завдала удару по аеропорту Вінниця.

Внаслідок обстрілу загинули 10 людей – шестеро цивільних та четверо військових.

Всього з-під завалів деблокували 16 людей.